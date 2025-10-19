Жители Улан-Удэ не в первый раз травятся готовой едой из магазина «Николаевский»

До того, как 43 человека отравились готовой едой из магазина «Николаевский», жители Улан-Удэ уже жаловались на качество продаваемой продукции, однако их игнорировали. Предполагается, что в этот раз населению продавали опасные шаурму и онигири, сообщает SHOT .

Местные жители сообщили, что на протяжении нескольких месяцев жаловались на качество ассортимента в магазине, но ответа не получали. Одна из горожанок рассказала, что два дня назад получила пищевое отравление после употребления салата из моркови, свиных ушек и фунчозы. Она отметила, что только 19 октября ее состояние улучшилось. Также поступали претензии к пицце с грибами и маринованным шампиньонам.

Местные жители утверждают, что в магазине не соблюдались санитарные нормы. Игнорировались обращения покупателей.

По данным СУ СК РФ по Республике Бурятия, всего с признаками отравления в больницу обратились 43 человека, 36 из них госпитализировали. Среди тех, кого направили на стационарное лечение, большинство — дети. Троим пациентам подтвердили диагноз «сальмонеллез».

В настоящее время по факту случившегося расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В ближайшее время по образцам изъятой продукции будут назначены санитарно-гигиенические экспертизы. Также в рамках судебно-медицинских экспертиз будет установлена степень тяжести вреда здоровью, причиненного гражданам.

