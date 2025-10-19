Жители Улан-Удэ в Бурятии могли отравиться из-за некачественной еды

сегодня в 08:19

43 человека были госпитализированы в Улан-Удэ в Республике Бурятии с острой кишечной инфекцией, в том числе 21 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет. Причиной отравления может быть некачественная еда, купленная в сети продуктовых магазинов, сообщает SHOT .

Один ребенок находится в реанимации. У него тяжелое состояние.

Массовое отравление могло произойти из-за готовой продукции одной из компаний. Она продавалась в магазинах торговой сети в Улан-Удэ. По предварительным данным, еда не соответствовала нормам качества.

Пострадавшие лечатся в больнице. Организована проверка и эпидемиологическое расследование причин отравления.

Также СК возбудил уголовное дело после инцидента по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

У троих пострадавших обнаружили сальмонеллез, рассказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Вспышка могла произойти из-за шаурмы и некоторых иных продуктов, приобретенных людьми в магазинах. Цех, где готовили пищу, уже закрыт.

