сегодня в 08:03

СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в Бурятии

Сотрудники СУ СК России по Республике Бурятия возбудили уголовное дело из-за массового отравления местных жителей продуктами питания из торговой сети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Для виновных предусмотрена ответственность.

Работники Роспотребнадзора организовали эпидемиологическое расследование. Пострадали уже 43 человека.

18 из них — дети. Пострадавших отвезли в местную больницу.

Отравление произошло в Улан-Удэ. Все пострадавшие покупали товары в продуктовых магазинах одной сети.

