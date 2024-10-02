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Жители Люберец заявили, что в местных автобусах продают насвай

В Подмосковье водители общественных транспортных средств стали продавать насвай, которым запрещено торговать в России, прямо в автобусах, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

Так, жители Люберец пожаловались на то, что приобрести данный вид некурительного табачного изделия можно прямо в маршрутках. Очевидцы даже запечатлели процесс купли-продажи на видео.

Подобный инцидент произошел в автобусе, следующему по маршруту до ЖК «Томилино Парк». В какой-то момент водитель остановил транспортное средство, чтобы осуществить «сделку». В автобус зашел мигрант. Он отдал деньги, а взамен получил товар, после чего покинул маршрутку.

В России установлен запрет на торговлю насваем — за его продажу предусмотрена административная ответственность.

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