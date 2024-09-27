Полицейские изъяли грецкие орехи с мефедроном у жителя Подмосковья

Подмосковные полицейские и росгвардейцы задержали ранее судимого 32-летнего жителя Серпухова, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщается на сайте регионального главка МВД РФ.

«В гараже и арендуемом злоумышленником доме в г. о. Серпухов полицейские обнаружили и изъяли 3 пресс-пакета, пластиковую емкость с порошкообразным веществом, а также 58 свертков с аналогичным содержимым, часть из которых была спрятана в скорлупе грецких орехов», — сказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Подмосковью Татьяна Петрова.

По ее словам, также специалисты нашли и изъяли канистры с жидкостями, весы, вентиляторы, упаковку и лабораторную посуду.

Как узнали эксперты, обнаруженный порошок содержит наркотическое средство — мефедрон.

Как добавила Петрова, мужичина рассказал, что наркотики он делал для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ (приготовление к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Задержанного арестовали.