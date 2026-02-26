Житель Омска получил штраф за курение в самолете в Тюмени

В тюменском аэропорту Рощино оштрафовали мужчину за курение во время авиаперелета. Инцидент произошел с 62-летним жителем Омска, следовавшим рейсом из Краснодара, сообщает «Север-Пресс» .

Как сообщили в управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу, 25 февраля 2026 года в транспортную полицию аэропорта поступил вызов. Требовалась отправка наряда к воздушному судну, прибывшему из Краснодара.

В ходе проверки установлено, что один из пассажиров, возвращавшийся домой, не смог воздержаться от курения в течение полета. Примерно через четыре часа пути он воспользовался для этого туалетом лайнера. Запах табачного дыма заметил стюард, который и вызвал полицейских к самолету после посадки.

Ранее гражданин не привлекался к административной ответственности. В данной ситуации в отношении него были составлены два протокола: за курение на борту воздушного судна и за нарушение установленного запрета в общественном месте. Теперь ему предстоит оплатить назначенные штрафы.

В транспортной полиции подчеркивают, что курение на борту самолета строго запрещено. Данное правило касается всех видов табачных изделий, включая электронные сигареты (вейпы) и устройства для нагревания табака.

