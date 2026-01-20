Жестко избитой в Москве модели Тартановой будут ставить пластину в череп

У 33-летней Анжелики Тартановой, которую жестоко избил возлюбленный в Москве, отсутствует почти половина черепа. Она страдает потерей памяти и не может разговаривать, сообщает StarHit .

Ранее СМИ и Telegram-каналы писали, что жестоко избитая модель из-за серьезной травмы мозга забыла родителей и 16-летнего сына. Родственники и близкие находились в шоке после инцидента.

Сейчас пострадавшей помогает фонд «Память», который собирает средств на ее лечение.

«Впереди — длительный и сложный курс восстановления. В феврале ее ждет важная операция по установке пластины, после которой реабилитацию придется проходить заново с самого начала. На это потребуются значительные средства», — сказали в благотворительной организации.

Там добавили, что избивший модель не оказывает никакой материальной помощи в лечении. Расследование инцидента идет очень медленно, и все еще нет реальных результатов.

На время следствия злоумышленник отправлен под домашний арест. Пользователи Сети надеются, что он понесет должное наказание за то, что сделал инвалида из молодой женщины.

