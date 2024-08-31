Женщину посекло осколками при обстреле Шебекино украинской армией

Жительницу Шебекино доставили в городскую больницу № 2 города Белгород. Также при обстреле пострадали четыре многоквартирных дома. Повреждены фасады, выбиты стекла.

Оперативные службы уже работают на месте обстрела. Информация о последствиях уточняется.

Накануне ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. На данный момент известно о пяти погибших. В городе частично разрушены школа и детский сад.

На видео также попал прямой удар ракетой по гражданскому автомобилю, передвигающемуся по дороге. Кадры сняты на видеорегистратор проезжающего мимо водителя. Мужчина едет в автомобиле, в это время раздаются взрывы, а затем ракета попадает в машину, которая двигалась по встречной полосе.