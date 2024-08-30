Число погибших в Белгороде возросло до пяти человек

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При обстреле ВСУ Белгорода погибли пять и ранены 37 человек

При обстреле ВСУ Белгорода погибли пять и ранены 37 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Ранены 37 мирных жителей, из них шесть детей. В тяжёлом состоянии семь взрослых и трое детей», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

ВСУ атаковали город кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир» вечером в пятницу.

В Белгороде повреждены несколько многоквартирных домов, социальных объектов и магазины, осколками посечены более 20 автомобилей.