Опубликовано видео прямого удара ВСУ по гражданской машине в Белгороде

В Сети появились доказательства уничтожения мирного населения солдатами ВСУ. На видео попал прямой удар ракетой по гражданскому автомобилю, передвигающемуся по дороге.

Кадры сняты на видеорегистратор проезжающего мимо водителя и опубликованы в Telegram-канале «Два майора». Мужчина едет в автомобиле, в это время раздаются взрывы, а затем ракета попадает в машину, которая двигалась по встречной полосе.

Транспортное средство тут же вспыхнуло, шансов спастись у человека, который находился внутри, не было. При этом еще один снаряд приземлился возле машины очевидца, после чего он ускорился, чтобы быстрее покинуть место обстрела.

ВСУ обстреляли Белгород кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. При обстреле погибли пять человек, 37 ранены. Семеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.