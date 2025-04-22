Женщина застряла в туалете московской электрички

Пассажирка зашла в туалет в вагоне поезда, следовавшего от Железнодорожной до Серпа и Молота, но выбраться не смогла. Пришлось звать на помощь, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Когда женщина решила покинуть уборную, то поняла, что замок заклинило. Попытки выбраться из «ловушки» самостоятельно результатов не дали.

В итоге пассажирка набрала 112, а затем начала звать на помощь. В вагоне оказались мужчины с инструментами. Они смогли открутить замок и спасти женщину.

После освобождения пассажирка была благодарна, но все равно разгневана. Она заявила, что пришло время озадачиться вопросом туалетов в электричках.

Ранее из-за сбоя в движении поездов пассажиры более 1,5 часов не могли покинуть электрички, двигавшиеся по МЦД-3. В «ловушке» оказались и дети, и пожилые люди.