Женщина скончалась при пожаре на балконе в Ульяновске

В Ульяновске загорелся балкон на третьем этаже девятиэтажного дома. В результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ульяновской области.

Происшествие случилось в доме № 62 по улице Ватутина. На место прибыло 35 пожарных и 8 единиц техники.

Огнеборцы начали эвакуацию жильцов. Однако как минимум два человека пострадали. Также была обнаружена погибшая.

«Всего эвакуировано 40 человек, 17 спасено, из них четверо детей. Число пострадавших уточняется», — отметили в пресс-службе МЧС.

В 00:07 по местному времени пожар был ликвидирован. Причина возгорания сейчас устанавливается.

