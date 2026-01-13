Отец младенца, умершего в Новокузнецком роддоме № 1, прокомментировал инцидент. Он рассказал, что его супруга опустошена из-за горя, сообщает РЕН ТВ .

Семья, пережившая чудовищную трагедию, готовится к похоронам ребенка.

«Жена чувствует себя никак», — рассказал супруг женщины.

В Сети появились кадры обстановки, которая складывается сейчас у роддома, где скончались 9 младенцев. Одна из посетительниц медучреждения рассказала, что ее дочь выписывают, а само здание закрывают на санобработку. Она также заявила, что роженица во время пребывания в роддоме видела тараканов.

Ранее стало известно, что в новокузнецком роддоме № 1 в новогодние праздники умерли 9 младенцев. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, вспылили и другие ужасающие факты о медучреждении.

