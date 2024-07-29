Ж/д переезд под Волгоградом не был оборудован поднимающимися барьерами

Железнодорожный переезд в Волгоградской области, где произошло столкновение грузовика и поезда, не был оборудован поднимающимися барьерами. Кроме того, на переезде не было специальных ограждений, пишет ТАСС .

В РЖД прокомментировали аварию в Волгоградской области с участием КАМАЗа и пассажирского поезда, выполнявшего рейс Казань — Адлер. В пресс-службе компании заявили, что водитель грузовика грубо нарушил ПДД — выехал на переезд, на котором штатно работал предупреждающий сигнал

В понедельник после столкновения пассажирского поезда с грузовиком под Волгоградом с рельсов сошли 9 вагонов поезда Казань — Адлер, 7 из них опрокинулись. Пострадали 140 человек, среди которых есть дети. Погибших нет.

В РЖД организовали горячую линию по вопросам схода поезда. Позвонить можно по телефону: 8-800-775-00-00, далее нажать 2.

Грузовиком управлял 43-летний Асламбек У. Мужчина надеялся, что успеет «проскочить», но все же столкнулся с поездом.