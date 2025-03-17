«Зажрались»: более 20 новеньких смартфонов нашли в мусорке в центре Москвы

Более 20 новых смартфонов нашли в мусорке в центре Москвы

В центре Москвы нашли более 20 новых смартфонов. Телефоны лежали в мусорке у автобусной остановки и, предположительно, являются краденными, сообщает SHOT .

Девайсы нашла прохожая, которая ждала автобус на Триумфальной площади. Она заметила в мусорке кучу телефонов от Samsung и других фирм, но iPhone в «кладе» не оказалось. Девушка решила рассказать о находке и вызвала экстренные службы.

«Предположительно, смартфоны — краденые, а их новый „владелец“ решил избавиться от них таким образом», — допускает издание.

Подозрительных элементов на смартфонах не обнаружили.

Ранее в подмосковных Мытищах в мусорном баке заметили иномарку Porsche Macan. Сперва СМИ писали, что автомобиль выбросил местный житель, который хотел подарить машину жене, однако она не оценила сюрприз. Позже появилась информация, что история про расстроенного мужа может быть выдумкой.