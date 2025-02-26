Мытищинский Porsche Macan мог оказаться в мусорном баке не из-за любовной драмы

Baza: Porsche Macan мог оказаться на мусорке в Мытищах из-за съемок

История мужчины из Мытищ, который выбросил в мусорный бак подаренную жене иномарку Porsche Macan, может оказаться выдумкой. По словам очевидцев, авто появилось на мусорке ради съемок, сообщает Baza .

«История с машиной, которую муж выкинул на помойку после отказа жены принять подарок, вероятнее всего, оказалась выдумкой. Хорошо продуманной выдумкой», — сообщает издание.

Журналисты съездили к мусорному баку, куда выбрасывали премиум-иномарку, и не нашли там машины. Они выяснили, что неизвестные люди привезли Porsche на эвакуаторе и «посадили» машину на бак еще 22 февраля. Далее иномарку погрузили в контейнер и увезли уже через 3 дня. Все это время на фоне Porsche велись съемки.

Житель Мытищ по имени Алексей, который изначально рассказал эту историю, прислал журналистам договор купли-продажи. Согласно документу, автомобиль был куплен 13 февраля.

Ранее Baza писала, что в Мытищах местный житель подарил супруге слегка битый Porsche Macan на День всех влюбленных. Утверждалось, что жена якобы не оценила подарок, после чего мужчина решил выбросил иномарку прямо в мусорный бак.