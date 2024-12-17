Затрясло соседние дома: очевидцы рассказали о взрыве, убившем генерала Кириллова

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Очевидцы заявили о затрясшихся домах после подрыва генерала Кириллова в Москве

Очевидцы утверждают, что после взрыва в Москве, при котором погиб генерал-лейтенант ВС РФ Игорь Кириллов, от ударной волны начали «трястись» соседние дома. Местная жительница рассказала, что детонация была похожа именно на взрыв, а не на грохот или хлопок, сообщает SHOT .

Взрыв прогремел примерно в 06:10 на Рязанском проспекте. Экстренные службы прибыли на место происшествия через 7-8 после случившегося.

В результате подрыва бомбы, установленной на уличный самокат, погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Сейчас на месте происшествия работает робот-сапер.

Киллеры могли следить за генералом Кирилловым несколькими способами, в том числе через взломанную систему видеонаблюдению жилого комплекса, из припаркованной машины или из соседей квартиры.