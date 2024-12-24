Затонувшее в Средиземном море российское судно могло быть перегружено

Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море между Испанией и Алжиром. Корабль вез портовые краны весом в 380 тонн каждый и крышки люков доя ледоколов весом в 45 тонн. Причиной инцидента вполне мог стать перегруз, сообщает Mash .

Более того, все грузили на борт с помощью судовых кранов, вес которых по 350 тонн каждый. В итоге корабль затонул через 12 дней в пути.

Судно следовало из Санкт-Петербурга во Владивосток. Предварительно, причиной трагедии называют взрыв в машинном отделении. Два человека пропали без вести, 14 членов экипажа удалось спасти.

Все находившиеся на борту — русские, рассказали в компании-судовладельце «Оборонлогистика». Помощь в спасении оказывали российский корабль «Спарта» и испанский Clara Campoamor.

Ранее контейнеровоз Amnah под флагом Коморских островов опрокинулся на бок в порту Амбарлы-Марпорт в Стамбуле. С борта контейнеровоза эвакуировали 15 человек.