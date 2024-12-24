В порту Стамбула опрокинулся контейнеровоз с грузом
Контейнеровоз Amnah под флагом Коморских островов опрокинулся на бок в порту Амбарлы-Марпорт в Стамбуле, сообщает ТАСС.
С борта контейнеровоза эвакуировали 15 человек.
Риск загрязнения морской среды взят под контроль, судно окружено плавучим барьером. сообщает Минтранса Турции.
Отмечается, что спасательные работы проводятся при координации руководства порта.
Причины инцидента устанавливаются.
Ранее разлив мазута произошел из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.