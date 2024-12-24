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Крушение судна РФ произошло в международных водах между Испанией и Алжиром

Отечественное торговое судно Ursa Major («Большая Медведица») затонуло в международных водах, ЧП произошло в акватории между Испанией и Алжиром, сообщает РБК .

В результате происшествия двое членов экипажа российского корабля пропали без вести. 14 человек вытащила служба спасения морских судов. Членов экипажа доставили в город Картахена (Испания).

11 декабря судно отправилось из Санкт-Петербурга во Владивосток. Это следует из информации сервиса для отслеживания Marine Traffic.

Ранее контейнеровоз Amnah, следующий под флагом Коморских островов, опрокинулся на бок в порту Амбарлы-Марпорт в Стамбуле. С него эвакуировали 15 человек.