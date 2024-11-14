Зарезавшая мать кинжалом 24-летняя москвичка пыталась сбежать из России

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Жительница Новой Москвы, которую обвиняют в убийстве матери с помощью сувенирного кинжала, пыталась сбежать из России. У 24-летней девушки нашли билеты в Италию, сообщает SHOT .

12 ноября во дворе ЖК «Николин Парк» в ТиНАО обнаружили тело 47-летней бизнесвумен с травмами головы. Рядом с трупом нашли бутылку виски. По подозрению в убийстве задержали 24-летнюю дочь убитой Ангелину П, у которой в день трагедии произошел конфликт с матерью.

В ходе обысков в квартире правоохранительные органы обнаружили сувенирный кинжал, который стал предполагаемым орудием убийства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурантке грозит 15 лет лишения свободы.

В настоящее время Ангелину доставили в Щербинский суд Москвы, где ей изберут меру пресечения. В ходе судебного заседания девушка вину не признала.