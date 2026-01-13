Запустили шов до гноя: роженица обвинила врачей роддома Новокузнецка в халатности

Одна из девушек, рожавшая в скандальном роддоме № 1 в Новокузнецке, рассказала о халатности врачей, которые не заметили нагноение шва после кесарева сечения, сообщает «112» .

Кристина Ш. поступила в это медучреждение в 2018 году. Во время схваток ее экстренно отправили на кесарево сечение. Однако, как рассказала девушка, врачи допустили халатность во время операции.

У девушки вскоре поднялась температура. Произошло нагноение шва, которое медики заметили только на четвертые сутки после операции.

«Мне распороли все это дело и быстро сбагрили в первую больницу», — сказала пострадавшая.

По словам Кристины, персонал в роддоме № 1 обращался с ней и другими роженицами грубо. Она отметила, что сотрудники были «злые и психованные».

Другая девушка, рожавшая в этом же медучреждении, рассказала, что едва не потеряла ребенка, которого врачи буквально выталкивали при родах. Малыш чуть не умер, его смогли спасти только в реанимации.

Во время январских каникул в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли 9 младенцев. Возбуждено уголовное дело, следователи проверяют информацию о халатности руководства и сотрудников. Между тем родильный дом закрыли из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди персонала.

Другие роженицы рассказали о зверствах, которые творились в стенах роддома. Так, одному из новорожденных оторвали руку, другому в 2024 году сломали ключицу, а мать обвинили в «неумении рожать».

