Запрещала гулять с парнем: почему девочка жестоко расправилось с мамой в Кузбассе

SHOT: в Кузбассе дочь зарезала мать, потому что та запрещала ей гулять с парнем

В Кемеровской области 14-летняя школьница убила свою мать, потому что та заставляла выполнять домашние задания и запрещала дочери гулять с парнем. Она разработала план расправы со своим 16-летним возлюбленным, сообщает SHOT .

Убийство произошло 1 декабря в квартире дома на улице Институтской в Прокопьевске. Подростки по очереди наносили женщине удары ножом по голове и телу. От полученных ранений 36-летняя женщина скончалась на месте. Ее тело подростки спрятали в подвале дома. Позднее труп обнаружил сожитель женщины.

Подозреваемых задержали, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На учете в ПДН фигуранты не состояли. Им назначены психиатрические экспертизы.

Ранее стало известно, что дочь набросилась с топором на собственную мать в Дагестане. Предварительно, девушке не разрешили выйти замуж.

