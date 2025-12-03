Спрятали тело в подвале: в Кузбассе девочка зарезала мать, ей помог друг

Жестокое убийство 36-летней женщины произошло в Прокопьевске Кемеровской области. К смерти жертвы оказались причастны 14-летняя дочь и ее 16-летний друг, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу.

Убийство произошло 1 декабря в квартире на улице Институтской. Подростки по очереди наносили женщине удары ножом по голове и телу, она скончалась на месте. Чтобы скрыть ужасное преступление, подростки спрятали тело в подвал. Позже его нашел сожитель женщины.

Девочку и парня задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На учете несовершеннолетние не состояли. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли ножи, которыми подростки убивали женщину.

Ранее дочь набросилась с топором на собственную мать в Дагестане. Предварительно, девушке не разрешили выйти замуж. Убив мать, она написала отцу сообщение: «Патимат сдохла». Затем собрала вещи и скрылась в селе Новые Викри.

