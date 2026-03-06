Заманивал людей в квартиру: силовики задержали «Питерского маньяка»

Правоохранительные органы задержали «питерского маньяка», которого подозревают в убийстве 20-летнего мужчины в прошлом году. При этом семья и друзья погибшего все это время знали имя предполагаемого убийцы, сообщает «Mash на Мойке» .

Убийство произошло в феврале 2025 года в Шушарах. Тело молодого человека обнаружили под окнами многоэтажки. Накануне он в местном баре познакомился с мужчиной, к которому отправился в гости.

Перед смертью парень записал пару «кружочков» в Telegram. В сообщениях молодой человек просил близких вызвать полицию и рассказал, что находится в одной квартире с маньяком — поэтому должен его сдать.

Изначально следователи рассматривали версию суицида. Однако спустя несколько месяцев задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело. Согласно версии следствия, задержанный сбросил жертву с общего балкона 11-го этажа. «Питерскому маньяку» предъявили обвинение в убийстве. Проводится проверка на причастность обвиняемого к иным преступлениям, в том числе сексуального насилия над детьми.

Местные жители утверждают, что мужчина якобы под разными предлогами неоднократно заманивал других людей к себе в квартиру.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.