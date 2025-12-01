Взрывчатка под сиденьем водителя: Toyota Land Cruiser в ТиНАО могли подорвать
Возможная причина взрыва Toyota Land Cruiser в городе Московский ТиНАО — самодельное взрывное устройство. Его могли заложить под сиденье водителя, сообщает «112».
Эту версию рассматривают среди других вариантов произошедшего.
Внедорожником владеет 41-летний мужчина. Он — специалист в сфере квантовой электроники.
Машина взорвалась утром 1 декабря на Радужной улице. На третьем и четвертом этажах многоквартирного дома выбило стекла. Авто потушили, площадь пожара составила 4 кв. м. Никто не пострадал.
Ранее одной из версий случившегося называли дистанционный прогрев двигателя.
