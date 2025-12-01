Сейчас в командировке: кому принадлежит сгоревший в Новой Москве автомобиль
Взорвавшийся в Новой Москве автомобиль принадлежит 41-летнему ученому
Владельцем автомобиля, уничтоженного огнем в Новой Москве, является 41-летний ученый в области квантовой электроники, сообщает Telegram-канал «112».
Предварительно известно, что специалист по квантовой электронике, чей автомобиль взорвался 1 декабря, работает в научно-исследовательском институте «Полюс» им. Стельмаха.
В настоящее время ученый находится в служебной командировке.
Ранее сообщалось, что автомобиль взорвался на территории одного из дворов в городе Московский в ТиНАО. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России, которые потушили пламя. Предполагается, что машина взорвалась из-за дистанционного прогрева двигателя.
