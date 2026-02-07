Взрыв петарды в руках подростка в Люберцах попал на видео

Пресс-служба Прокуратуры Московской области в Telegram-канале опубликовала видео взрыва петарды в руках у подростка в Люберцах. Инцидент произошел рядом с одной из парковок.

На опубликованной записи молодой человек отходит от строения. Затем берет некий предмет и что-то делает руками.

Затем молодой человек отбрасывает изделие от себя, оно сразу же взрывается. От петарды пошел белый дым. После инцидента молодой человек убежал.

Петарда взорвалась в пгт Мирный в городском округе Люберцы. Пострадал 16-летний подросток.

