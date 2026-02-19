Вылетели окна: газ взорвался в столичной квартире, где жили мигранты
Хлопок газа случился в многоэтажке на северо-востоке Москвы
В многоэтажном жилом доме на проспекте Мира произошел хлопок газа, сообщает "Осторожно, Москва".
Инцидент случился в одной из квартир. В результате произошедшего на 12-м этаже здания оказались выбиты стекла.
На место ЧП уже отправились экстренные службы. Как заявили в ГУ МЧС России по столице, возгорания нет. Инцидент носит бытовой характер.
Предварительно, в данной квартире проживали мигранты.
Ранее хлопки и взрывы были слышны на станции метро «Битцевский парк» в Москве. После этого состав задымился.
