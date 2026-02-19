Вылетели окна: газ взорвался в столичной квартире, где жили мигранты

сегодня в 12:32

Хлопок газа случился в многоэтажке на северо-востоке Москвы

В многоэтажном жилом доме на проспекте Мира произошел хлопок газа, сообщает "Осторожно, Москва".

Инцидент случился в одной из квартир. В результате произошедшего на 12-м этаже здания оказались выбиты стекла.

На место ЧП уже отправились экстренные службы. Как заявили в ГУ МЧС России по столице, возгорания нет. Инцидент носит бытовой характер.

Предварительно, в данной квартире проживали мигранты.

Ранее хлопки и взрывы были слышны на станции метро «Битцевский парк» в Москве. После этого состав задымился.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.