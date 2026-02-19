Хлопки и дым: на станции метро «Битцевский парк» произошел взрыв

сегодня в 12:02

Состав задымился после взрыва на станции метро «Битцевский парк»

Хлопки и взрывы были слышны на станции метро «Битцевский парк». После этого состав начал дымиться, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» .

По предварительным данным, причиной взрывов может быть поломка токоприемника или подвагонного оборудования.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как сотрудник метро бежит по станции, за ним раздается взрыв, происходит вспышка. Затем от состава начинает идти серый дым.

Ранее на станции «Щелковская» столичной подземки мужчина толкнул пассажирку плечом. Та распылила в его сторону баллон с перцовкой.

