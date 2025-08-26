Выбивал несуществующий долг: подмосковная полиция задержала лжеколлектора

Полицейские Подмосковья выявили в Москве злоумышленника, который требовал от жителя Волгоградской области вернуть несуществующий долг под угрозой расправы, сообщает «МВД Медиа» .

Некоторое время назад мужчина взял кредит в одной из зеленоградских МФО, а потом полностью его погасил. Затем в апреле 2024 года от неизвестных ему по телефону начали звонить и требовать вернуть еще 120 тыс. рублей под предлогом погашения уже оплаченного займа.

Мошенники угрожали своей жертве физической расправой, оказывали психологическое давление. Испугавшись, мужчина перевел аферистам 70 тыс. рублей. Получив деньги, неизвестные стали звонить его работодателю, также озвучивая требование погасить остаток. В день от них могло быть до 300 звонков.

В итоге на злоумышленников написали заявление в полицию. Силовики задержали одного из преступников в Москве, им оказался 39-летний уроженец Дагестана, который ранее был замдиректора одной из МФО.

В квартире задержанного и его офисе были изъяты мобильные телефоны, с которых звонили потерпевшему, банковские карты, электронные базы данных клиентов МФО, компьютеры и печати разных компаний.

Уголовное дело возбудили по статье 172.4 УК РФ, следствие еще ведется. Злоумышленника арестовали. Полицейские разыскивают его сообщников и выявляют причастность к возможным другим эпизодам аналогичной преступной деятельности.