ВСУ стреляли по автомобилю с эвакуирующимися в районе Суджи Курской области

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Baza: ВСУ обстреляли машину с мирными жителям в Судже Курской области

Украинские войска открыли стрельбу по машине, в которой ехали эвакуирующиеся люди. Это произошло в районе города Суджа Курской области, сообщает Baza .

В автомобиле находились двое людей. Неподалеку от въезда в город водитель машины увидел мины. Почти сразу после этого в авто начали стрелять, предположительно, из автомата.

В машину попало три пули. Однако находящиеся внутри люди не пострадали. Сделав небольшой крюк, водителю автомобиля удалось уехать из опасной зоны.

Ранее Минобороны показало момент уничтожения бронетехники ВСУ под Курском. Российскому солдату с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» удалось вывести из строя автомобиль «Казак» противника.