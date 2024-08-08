Момент уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области попал на видео

Российские военнослужащие на огневых позициях в Курской области обнаружили скопление боевой бронетехники ВСУ и нанесли по ним уничтожающий удар, который попал на видео. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Точный поражающий удар по технике ВСУ нанесли военнослужащие-операторы барражирующих боеприпасов «Ланцет». На опубликованных кадрах видно, как через прицел бойцы ВС РФ наводят ракету на вражеский объект, затем производят удар. После прямого попадания по цели над местом, где она была, поднимались клубы дыма.

ВСУ потеряли боевую машину пехоты Bradley американского производства, бронированную машину «Казак», а также бронетранспортер и боевую машину пехоты ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило, что на курском направлении противник потерял до 400 боевиков всего за сутки. Российские вооруженные силы продолжают защищать территории и вытесняют врага обратно.