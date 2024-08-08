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Минобороны России: ВСУ потеряли до 400 военных под Курском за сутки

В министерстве обороны России сообщили, что ВСУ продолжают нести серьезные потери среди живой силы и спецтехники в боях у границы в Курской области, сообщает РИА Новости .

За последние сутки киевский режим потерял до 400 бойцов и 32 единицы бронетехники.

С начала боев под Курском Вооруженные силы Украины потеряли порядка 660 военнослужащих. У ВСУ больше нет 82 единиц военной техники, среди которых было восемь танков.

Ранее врио заместителя губернатора Курской области Андрей Белостоцкий сообщил, что киевскому режиму не удалось продвинуться вглубь региона. Противник начал отступать.