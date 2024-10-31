ВСУ атаковали промышленные предприятия башкирского ТЭК тремя дронами

Киевский режим тремя беспилотниками атаковал промышленные предприятия башкирского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), но все дроны ВСУ успешно сбиты, работа объекта не нарушена, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне. Жертв и разрушений нет. Предприятия функционируют в штатном режиме», — отметил Хабиров.

Глава Башкирии также рассказал, что в рамках антитеррористической комиссии и оперативного штаба уже сформирована комбинированная система обороны от подобных нападений ВСУ, которая включает в себя в том числе наблюдение и уничтожение опасных объектов.

В настоящее время ситуация находится под контролем. На местах падения обломков дронов ВСУ работают оперативные службы.