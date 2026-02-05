сегодня в 18:12

Вспыхнувшие цистерны сошедшего с рельс поезда потушили в Тамбовской области

Пожарные потушили возгорание 16 цистерн грузового поезда, который сошел с рельс в Тамбовской области, сообщает РЕН ТВ .

4 февраля пожар произошел на станции Кочетовка-2 в Мичуринске. Поезд сошел с рельс. Загорелись цистерны с топливом. Очевидцы слышали взрывы. По данному факту возбудили уголовное дело.

По информации местного главка МЧС РФ, в зоне горения находились 16 цистерн, 5 из них полностью сгорели. Погибших и пострадавших нет.

Возгорание было ликвидировано пожарными на площади 1 тыс. кв. м.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.