Вспыхнувшие цистерны сошедшего с рельс поезда потушили в Тамбовской области
Пожарные потушили возгорание 16 цистерн грузового поезда, который сошел с рельс в Тамбовской области, сообщает РЕН ТВ.
4 февраля пожар произошел на станции Кочетовка-2 в Мичуринске. Поезд сошел с рельс. Загорелись цистерны с топливом. Очевидцы слышали взрывы. По данному факту возбудили уголовное дело.
По информации местного главка МЧС РФ, в зоне горения находились 16 цистерн, 5 из них полностью сгорели. Погибших и пострадавших нет.
Возгорание было ликвидировано пожарными на площади 1 тыс. кв. м.
