«Е**** жарко»: взрывы услышали у места схода поезда с топливом под Тамбовом
Грузовой поезд сошел с рельс, загорелись пять цистерн с топливом
0:09
Пожар случился на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области. Там, по предварительной информации, грузовой поезд сошел с рельс, сообщает «112».
Загорелись пять цистерн с топливом. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы.
С места происшествия идет черный дым.
На опубликованной записи от места пожара идет огромный столб дыма.
«Е**** жарко», — прокомментировал увиденное очевидец, снявший видео.
