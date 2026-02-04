«Е**** жарко»: взрывы услышали у места схода поезда с топливом под Тамбовом

сегодня в 17:41

Грузовой поезд сошел с рельс, загорелись пять цистерн с топливом

Пожар случился на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области. Там, по предварительной информации, грузовой поезд сошел с рельс, сообщает «112».