«Е**** жарко»: взрывы услышали у места схода поезда с топливом под Тамбовом

Грузовой поезд сошел с рельс, загорелись пять цистерн с топливом
Происшествия
0:09

Пожар случился на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области. Там, по предварительной информации, грузовой поезд сошел с рельс, сообщает «112».

Загорелись пять цистерн с топливом. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы.

С места происшествия идет черный дым.

На опубликованной записи от места пожара идет огромный столб дыма.  

«Е**** жарко», — прокомментировал увиденное очевидец, снявший видео.

