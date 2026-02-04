сегодня в 19:18

Дело возбудили из-за возгорания цистерн на железной дороге в Тамбовской области

Из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда и последующего возгорания цистерн с топливом в Тамбовской области было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК РФ .

По данным правоохранителей, в среду на станции Кочетовка-2 вагоны грузового поезда сошли с рельсов. Из-за этого загорелись цистерны с топливом.

На данный момент о наличии пострадавших неизвестно. Эта информация уточняется. Также устанавливается сумма причиненного ущерба.

Уголовное дело расследуется по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба. На месте происшествия работают следователи к криминалисты.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на которых виден огонь и столб черного дыма. Они рассказали, что слышали взрывы.

