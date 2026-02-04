Дело возбудили из-за возгорания цистерн на железной дороге в Тамбовской области
Из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда и последующего возгорания цистерн с топливом в Тамбовской области было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным правоохранителей, в среду на станции Кочетовка-2 вагоны грузового поезда сошли с рельсов. Из-за этого загорелись цистерны с топливом.
На данный момент о наличии пострадавших неизвестно. Эта информация уточняется. Также устанавливается сумма причиненного ущерба.
Уголовное дело расследуется по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба. На месте происшествия работают следователи к криминалисты.
Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на которых виден огонь и столб черного дыма. Они рассказали, что слышали взрывы.
