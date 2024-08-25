ВС РФ сбили два воздушных объекта украинских войск в небе над Курской областью
Смирнов: ВС РФ сбили очередные украинские ракету и БПЛА над Курской областью
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Украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Курскую область. Об этом сообщает в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
ВСУ запустили по Курской области два воздушных объекта. Однако российским войскам удалось сбить украинские ракету и беспилотник самолетного типа.
Смирнов поблагодарил войска ПВО ВС РФ и воинов, защищающих российскую госграницу.
Ранее сегодня украинские войска уже пытались ударить по Курской области ракетой и беспилотником самолетного типа. Однако та атака тоже была неудачной.