ВС РФ сбили два воздушных объекта украинских войск в небе над Курской областью

сегодня в 18:14

Смирнов: ВС РФ сбили очередные украинские ракету и БПЛА над Курской областью

Украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Курскую область. Об этом сообщает в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

ВСУ запустили по Курской области два воздушных объекта. Однако российским войскам удалось сбить украинские ракету и беспилотник самолетного типа.

Смирнов поблагодарил войска ПВО ВС РФ и воинов, защищающих российскую госграницу.

Ранее сегодня украинские войска уже пытались ударить по Курской области ракетой и беспилотником самолетного типа. Однако та атака тоже была неудачной.