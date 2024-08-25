ВС РФ сбили две воздушные цели противника над Курской областью
Смирнов: ВС РФ уничтожили ракету и БПЛА в небе над Курской областью
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Российские войска ПВО уничтожили две воздушные цели над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Украинские войска пытались ударить по Курской области ракетой и беспилотником самолетного типа. Однако ВС РФ сбили воздушные цели противника над регионом.
Смирнов поблагодарил войска ПВО и солдат других подразделений за защиту границы.
Ранее сообщалось, что МЧС РФ вывезло 340 жителей Курской области в безопасные районы. Также в регион доставили 100 тонн гуманитарной помощи.