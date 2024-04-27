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ВС РФ нанесли 35 ударов по объектам украинской инфраструктуры за неделю

ВС России за неделю нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам на территории Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские военные использовали для ударов аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. Были поражены объекты энергетической отрасли Украины, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы.

Помимо этого, удар нанесли по базе с горючим, цехам производства и ремонта безэкипажных катеров и дронов ВСУ.

Кроме того, российская армия уничтожила пункты временной дислокации подразделений нацформирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника на ж/д станциях погрузки.