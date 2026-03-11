Врача из Новокузнецка оштрафовали за сообщение о геноциде русских

Врач из Новокузнецка Елена П. была привлечена к административной ответственности за публикацию о преследованиях русского населения в Таджикистане в 1990-х годах, об этом сообщает «Осторожно, новости» .

Предварительно известно, что сотрудники правоохранительных органов изучили посты в соцсетях пульмонолога местного тубдиспансера Елены П., где в итоге нашли нарушения.

В одном из комментариев в мессенджере Telegram медик описала события прошлого, утверждая, что в указанный период происходили нападения на поезда с уезжавшими российскими гражданами, использовав при этом резкие выражения в адрес представителей таджикской национальности.

В отношении женщины составили административный протокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды. В ходе судебного заседания врач признала свою вину, пояснив, что ее сообщение относилось к конкретному историческому отрезку времени, и впоследствии она его удалила. Несмотря на это, суд назначил ей штраф в размере 10 тысяч рублей.

