Врач Мясников усомнился в версии о дихлофосе как причине трагедии в Красноярске

Известный врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал ситуацию с массовым отравлением в Красноярском крае, унесшим жизни нескольких детей, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам специалиста, версия о том, что в крови одной из жертв был обнаружен дихлофос в количестве, несовместимом с жизнью, выглядит весьма странно. Мясников напомнил, что данный инсектицид давно запрещен во многих странах из-за высокой токсичности.

«Скорее всего его просто подсыпали. Иначе это слишком сложно», — предположил врач.

Он также отметил, что бытовая химия, даже в небольших дозах, может быть смертельно опасной, особенно для детей.

По мнению Мясникова, в данном случае речь, скорее всего, идет о смертельно опасной токсикоинфекции, с которой мы сталкиваемся ежедневно в продуктах. Он напомнил, что существует ряд смертельных болезней, вызывающих такую моментальную картину, особенно опасную для детей.

Специалист подчеркнул необходимость соблюдения элементарных правил хранения бытовой химии отдельно от пищевых продуктов, чтобы дети не могли до нее дотянуться.

Ранее Следственный комитет сообщал, что эксперты не обнаружили следов химических препаратов для борьбы с насекомыми в организме девочки и ее отца из семьи, пострадавшей от отравления в Красноярском крае.