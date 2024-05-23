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Восьмой погибший обнаружен на месте пожара в хостеле в Подмосковье

Тело восьмого погибшего найдено на месте пожара в хостеле в городском округе Истра, сообщает пресс-служба МЧС России.

Частный дом на территории СНТ «Снегирь» сгорел минувшей ночью. Выяснилось, что жилье арендовал 23-летний мужчина и превратил его в хостел. Там проживали нелегальные мигранты.

Руководство СНТ неоднократно жаловалось в различные инстанции на работу заведения, однако в дни проверок оно закрывалось.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, а также об организации незаконной миграции.