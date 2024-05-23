Сгоревший в Подмосковье хостел оказался временным домом нелегалов

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В Подмосковье возбудили дело о незаконной миграции после пожара в хостеле

Уголовное дело об организации незаконной миграции возбудили после пожара в хостеле на территории СНТ «Снегирь». Оказалось, что в доме жили мигранты без официальной регистрации на территории России, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Частный дом в деревне Падиково городского округа Истра снял 23-летний мужчина. Затем он превратил небольшое здание в хостел и сдавал комнаты незаконным мигрантам.

Истринская городская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела. Правоохранительные органы установят и другие лица, причастные к организации незаконной миграции.

Хостел в СНТ «Снегирь» загорелся в ночь на 23 мая. Из-за пожара погибли семь человек. Еще два человека госпитализированы.

Оказалось, что руководство подмосковного СНТ «Снегирь» неоднократно жаловалось на сгоревший хостел, который находился на территории товарищества. Жалобы писали в МЧС, прокуратуру, налоговую и другие контролирующие органы.