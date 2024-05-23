На сгоревший в Подмосковье хостел постоянно жаловались в МЧС и прокуратуру

В СНТ «Снегирь» постоянно жаловались на сгоревший хостел, где погибли 7 человек

Руководство подмосковного СНТ «Снегирь» неоднократно жаловалось на сгоревший хостел, который находился на территории товарищества. Жалобы писали в МЧС, прокуратуру, налоговую и другие контролирующие органы, сообщает Telegram-канал «112» .

По информации представителей СНТ, в хостеле прошло несколько проверок. Однако в эти дни, как специально, постоялый двор переставал работать.

Такие «закрытия» происходили несколько раз в те дни, когда контролирующие органы приезжали с проверкой. Через некоторое время хостел снова открывался. Последний раз такое «открытие» случилось в декабре прошлого года.

Во время пожара в хостеле в деревне Падиково городского округа Истра погибли 7 человек. Двоих пострадавших доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.