Водопад с потолка: терминал аэропорта Домодедово затопило из-за мощного ливня
Очередной мощный ливень затопил терминал аэропорта Домодедово
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Очередной сильный ливень прошел в Москве во вторник, из-за обильных осадков в одном из помещений международного аэропорта Домодедово случился потоп. Соответствующие кадры публикует «Осторожно, новости».
На видео видно, как один из сотрудников воздушной гавани двигался внутри аэропорта на машине для уборки полов, которая рассекала под собой огромную лужу. В это же время с потолка на пол лились мощные потоки дождевой воды.
Обильные осадки также нарушили движение поездов в столичном метро. Некоторые станции оказались недоступны для пассажиров из-за подтоплений.
Также специалисты перекрыли ряд столичных улиц для автомобильного движения.