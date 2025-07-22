Водопад с потолка: терминал аэропорта Домодедово затопило из-за мощного ливня

Очередной сильный ливень прошел в Москве во вторник, из-за обильных осадков в одном из помещений международного аэропорта Домодедово случился потоп. Соответствующие кадры публикует «Осторожно, новости» .

На видео видно, как один из сотрудников воздушной гавани двигался внутри аэропорта на машине для уборки полов, которая рассекала под собой огромную лужу. В это же время с потолка на пол лились мощные потоки дождевой воды.

Обильные осадки также нарушили движение поездов в столичном метро. Некоторые станции оказались недоступны для пассажиров из-за подтоплений.

Также специалисты перекрыли ряд столичных улиц для автомобильного движения.