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В Москве из-за ливня временно остановили поезда на участке «голубой» ветки метро

В целях обеспечения безопасности пассажиров Московского метрополитена специалисты временно приостановили движение поездов на участке Филевской линии, об этом сообщает столичный Дептранс .

Жителей и гостей Москвы предупредили, что временно на участке «голубой» линии метро между «Багратионовской» и «Кунцевской» приостановлено движение составов. Из-за сильных осадков железнодорожное полотно затопило.

В Telegram-канале «Москва с огоньком Live» появилось видео с «Багратионовской». На опубликованных кадрах видно, что вода полностью скрыла рельсы и шпалы под собой.

Для проезда пассажиров просят пользоваться «синей» веткой метро и наземным городским транспортом.

Ранее сообщалось, что специалисты также частично перекрыли дороги для автомобилей. Это связано с обильными осадками и подтоплением проезжей части.