Водителю стало плохо: пассажирский автобус въехал в столб в Екатеринбурге

сегодня в 18:28

Пассажирский автобус из-за недомогания водителя въехал в столб в Екатеринбурге

Пассажирский автобус из-за недомогания водителя въехал в столб в Екатеринбурге. В настоящее время число пострадавших неизвестно, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

Предварительно, в субботу вечером водитель рейсового автобуса, двигаясь по маршруту движения «МЕГА-ЖБИ», из-за недомогания не справился с управлением и въехал в опору уличного освещения на перекрестке улиц Заводская и Крауля.

Прибывшие на вызов медики осматривают водителя и восьмерых пассажиров автобуса. Движение на месте аварии осуществляется в штатном режиме.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом.

