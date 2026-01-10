Водителю стало плохо: пассажирский автобус въехал в столб в Екатеринбурге
Пассажирский автобус из-за недомогания водителя въехал в столб в Екатеринбурге. В настоящее время число пострадавших неизвестно, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
Предварительно, в субботу вечером водитель рейсового автобуса, двигаясь по маршруту движения «МЕГА-ЖБИ», из-за недомогания не справился с управлением и въехал в опору уличного освещения на перекрестке улиц Заводская и Крауля.
Прибывшие на вызов медики осматривают водителя и восьмерых пассажиров автобуса. Движение на месте аварии осуществляется в штатном режиме.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП с пассажирским автобусом.
