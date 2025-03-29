Во Владивостоке произошла крупная авария на подстанции, 70 домов без света
Прокуратура: 70 жилых домов остались без света во Владивостоке
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70 многоквартирных домов остались без света во Владивостоке в Приморском крае. Вечером 29 марта 2025 года по местному времени случилась авария на подстанции «Голубинка», сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В результате инцидента без света остались почти 70 многоквартирных домов. Авария затронула объекты инфраструктуры на улицах Некрасовская, Суханова, Толстого, а также Грибоедова во Владивостоке.
Помимо этого, была прервана подача холодной воды в более, чем 300 многоквартирных домах населенного пункта.
Прокуратура Приморского края проверит, исполнялись ли требования законодательства во время содержания и обслуживания электросетей.